12°
24°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Agenda culturalLago Puelo
26 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Agenda en Lago Puelo: Todo lo que se puede hacer para despedir noviembre

Lago Puelo despide noviembre con una agenda llena de música, cultura, cine y propuestas gastronómicas distribuidas en distintos espacios de la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lago Puelo cierra el mes con una agenda cultural y nocturna cargada de música, cine, literatura y propuestas al aire libre. Entre shows en vivo, presentaciones artísticas y espacios gastronómicos, la localidad ofrece actividades para todos los gustos durante la última semana de noviembre.

 

Centro Cultural Keuken Aonikenk: música, cine y literatura

El espacio cultural de Lago Puelo tendrá una programación diaria. El 27 se presenta Didymo, seguido el 28 por Living Groove Session. El sábado 29 sube al escenario La Piltri Alvarez y el mes cierra con una doble propuesta de Cannabis Medicina en formato documental y literatura el domingo 30.

 

Club de Gaiteres: música en vivo

El 29 de noviembre se podrá disfrutar del show de Arroyito Dúo, una opción íntima para quienes buscan música en formato acústico.

 

Cultura Lago Puelo: relatos y tradición

Ese mismo sábado 29 habrá una nueva edición de Historias de Fogón.

 

 

Olkrus: noche y música

La cervecería Olkrus ofrecerá la presentación de Desmadre el viernes 28, sumando música y encuentro nocturno a la agenda.

 

Plaza Central: food trucks toda la semana

La Plaza Central permanece activa con food trucks y beer trucks disponibles durante toda la semana, ideal para quienes buscan opciones gastronómicas al aire libre.

 

Con propuestas distribuidas a lo largo de la localidad, Lago Puelo despide noviembre con una agenda variada y accesible para vecinos y visitantes.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Iba manejando por la Ruta 40 cuando el motor se prendió fuego y el auto terminó incendiado
2
 Esquel invierte en una nueva perforación para optimizar el riego urbano.
3
 Cinco días para vivir la tradición: Gualjaina anuncia su gran Fiesta
4
 El chofer de un viaje de egresados, positivo de cocaína y marihuana: casi lo linchan
5
 La policía hot no se entrega: “Mis jefes me pedían tener relaciones a cambio de dinero”
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -