Agenda en Lago Puelo: Todo lo que se puede hacer para despedir noviembre

Lago Puelo cierra el mes con una agenda cultural y nocturna cargada de música, cine, literatura y propuestas al aire libre. Entre shows en vivo, presentaciones artísticas y espacios gastronómicos, la localidad ofrece actividades para todos los gustos durante la última semana de noviembre.

Centro Cultural Keuken Aonikenk: música, cine y literatura

El espacio cultural de Lago Puelo tendrá una programación diaria. El 27 se presenta Didymo, seguido el 28 por Living Groove Session. El sábado 29 sube al escenario La Piltri Alvarez y el mes cierra con una doble propuesta de Cannabis Medicina en formato documental y literatura el domingo 30.

Club de Gaiteres: música en vivo

El 29 de noviembre se podrá disfrutar del show de Arroyito Dúo, una opción íntima para quienes buscan música en formato acústico.

Cultura Lago Puelo: relatos y tradición

Ese mismo sábado 29 habrá una nueva edición de Historias de Fogón.

Olkrus: noche y música

La cervecería Olkrus ofrecerá la presentación de Desmadre el viernes 28, sumando música y encuentro nocturno a la agenda.

Plaza Central: food trucks toda la semana

La Plaza Central permanece activa con food trucks y beer trucks disponibles durante toda la semana, ideal para quienes buscan opciones gastronómicas al aire libre.

Con propuestas distribuidas a lo largo de la localidad, Lago Puelo despide noviembre con una agenda variada y accesible para vecinos y visitantes.

