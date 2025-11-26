22°
Esquel, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El super Telebingo de fin de año con premios históricos

El sorteo más importante del año se realizará el martes 30 de diciembre en Rawson. Se pondrán en juego dos autos, una camioneta con casilla rodante y un viaje al Caribe, además de un premio de $100.000.000 a la Bolilla 39.
Por Redacción Red43

Un total de 300 millones de pesos en premios pondrá en juego el Telebingo de Fin de Año que se sorteará el martes 30 de diciembre desde Rawson junto con la reinauguración de la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut en la ciudad capital.

 

El lanzamiento oficial del Telebingo más importante del año se concretó este martes en pleno centro de Rawson con las presencias del presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo, Daniel Cambón Rubí; y el gerente de Juegos, Federico Martin.

 

El Telebingo de Fin de Año cerrará el 2025 sorteando, en cinco rondas, 300.000.000 en premios distribuidos entre una camioneta con casilla rodante; dos automóviles, un viaje al Caribe y dinero en efectivo, además de una moto; bicicletas y televisores, entre otros premios.

 

La premiación que se pondrá en juego es la siguiente: en la Quinta Ronda a Bingo una camioneta 0 Kilómetro y una casilla rodante familiar; en la Cuarta a Bingo un automóvil 0 kilómetro; en la Tercera Ronda un auto 0 Kilómetro; en la Segunda Ronda 20.000.000 de pesos y para la Primera Ronda a Bingo un viaje al Caribe para dos personas all inclusive y 100.000.000 de pesos como premio a Bingo Bolilla 39.

 

Además, con el sorteo de preventa se pone en juego una moto; un Iphone; una Play Station; dos TV de 50" y dos bicicletas. El valor del cartón es de 20.000 pesos, en tanto que la promoción por la compra de dos tiene un valor de 30.000 pesos.    

 

Durante el lanzamiento el presidente de Lotería del Chubut entregó un Fiat Cronos, premio a Bingo del Telebingo realizado en el mes de septiembre en la ciudad de Trelew. La ganadora Silvia Vazquez y su esposo Fernando son trabajadores de salud y junto a su pequeño hijo recibieron las llaves de manos del titular del organismo de juegos.


T.B

 

