22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad BrasilRed43JAIR BOLSONARO
26 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Justicia brasileña ratifica la prisión de Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal confirmó los 27 años de prisión para el exmandatario brasileño. Ahora solo falta definir en qué cárcel cumplirá la pena.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo de Brasil dio por finalizado el proceso judicial contra Jair Bolsonaro y dejó firme su condena a 27 años de prisión por intentar revertir el resultado electoral de 2022, tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La defensa renunció a presentar nuevas apelaciones, lo que cerró definitivamente la causa.

 

Bolsonaro había pasado los primeros 100 días de condena en arresto domiciliario, pero seguirá preso luego de que intentara manipular la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos, lo que llevó al juez Alexandre de Moraes a confirmar la prisión preventiva por riesgo de fuga. El expresidente aseguró que actuó bajo “paranoia y alucinaciones” provocadas por psicofármacos.

 

Todavía no se definió dónde cumplirá la pena, aunque su posible destino es una sala de la Policía Federal o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

 

En paralelo, Bolsonaro busca apoyo político para que el Congreso vote una amnistía que beneficie a los condenados por acciones golpistas, incluido él mismo. La propuesta fue presentada por el Partido Liberal, pero aún no fue tratada.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El amor pudo más: salvó a su pareja y su hija de morir ahogadas, pero él no pudo salir
2
 Robaba frutillas de un campo privado y fue detenido
3
 2027: Esquel se prepara para recibir un fenómeno astronómico sin precedentes
4
 Caso Colemil: Condenan a 18 años de prisión a Kevin Ledesma por homicidio agravado
5
 Peluca, maquillaje, uñas pintadas y aros: se disfrazó de su madre muerta para cobrar la pensión
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -