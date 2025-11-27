19°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutncendioTrelew
27 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Dos rayos ocasionaron dos incendios en las cercanías de Trelew

Personal de Protección Civil, Seguridad Vial y Bomberos de distintas jurisdicciones del Valle Inferior del Río Chubut, llevan adelante intensas tareas en los dos focos desatados en la tarde de ayer.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Personal de Protección Civil, Seguridad Vial y Bomberos de distintas jurisdicciones del Valle Inferior del Río Chubut, llevan adelante intensas tareas para contener dos focos ígneos provocados por la caída de dos rayos durante la tarde del miércoles. Autoridades aseguraron que los incendios afectaron vegetación y que no representan un riesgo para viviendas y zonas urbanas.

 

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, lleva adelante un extenso operativo para controlar y contener dos focos ígneos provocados por la caída de dos rayos a las 14 horas del miércoles, sobre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 8, respectivamente.

 

Según indicaron desde el área de Protección Ciudadana, ambos focos permanecen activos y las intensas tareas se llevan a cabo en un escenario climático adverso, debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas registradas durante la jornada de este jueves.

 

Trabajan en ambos frentes bomberos de las jurisdicciones de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon; personal de Protección Civil de la Municipalidad de Trelew, que también dispuso dos máquinas para colaborar con las tareas; personal de la Policía del Chubut, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV); Subsecretaría de Protección Ciudadana, y personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que también realiza un despliegue con maquinaria.

 

Hasta el momento, no se han determinado las hectáreas afectadas por ambos incendios, los cuales según indicaron desde la Subsecretaría de Protección Ciudaana, no representan un riesgo para zonas urbanas.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativo de emergencia tras vuelco de un camión en la Ruta 40
2
 Una joven logró redefinir su identidad legal y eliminar el apellido paterno por un fallo judicial
3
 Prisión y reparación por incendio: el imputado asume la culpa y paga la primera cuota
4
 SOEME rechaza la oferta paritaria y presenta una contra propuesta
5
 Decomisan 800 kilos de carne de guanaco transportada ilegalmente en la Ruta 25
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Alicia Vallejos QEPD
4
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
5
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -