Taccetta destaca pases a planta y aumentos salariales

El intendente Matías Taccetta salió defendió su gestión ante las recientes negociaciones con los gremios municipales, destacando los logros alcanzados en materia salarial, estabilidad laboral y el manejo de las cuentas públicas. El jefe municipal enfatizó que su administración se ha centrado en mantener un "equilibrio fiscal y social" en el municipio.

Situación salarial y bonos

En respuesta a la negociación con los gremios, Taccetta afirmó categóricamente que, a la fecha, los empleados municipales están "por encima de la inflación acumulada" actualmente.

Un punto clave de su alocución fue el esfuerzo realizado para el personal no permanente: "El bono que se propuso es para los contratados, que no tienen aguinaldo; se hizo un esfuerzo muy grande del municipio," señaló Taccetta.

Además, el intendente subrayó que las categorías más bajas han sido las más beneficiadas: "Se está dando con los últimos dos años, tanto el 2024 como el 2025, superamos la inflación. En aquellas categorías más bajas lo ha superado ampliamente porque hemos dado una suma fija de $100.000 en el mes de julio de este año, que hizo que las categorías más bajas tengan un incremento salarial muy por encima de la inflación."

Además, el intendente señaló: "Quizás el incremento de las categorías más altas, pero dentro de lo que es el promedio estamos por encima de la inflación."

Estabilidad laboral y dotación de personal

Respecto a la estabilidad laboral, el intendente resaltó un hito en su gestión: la firma de 60 pases a planta permanente. "Es el único municipio que ha pasado a planta en estos dos años de gestión personal que venía contratado hace muchos años," aseguró.

Taccetta también aprovechó para desmentir la percepción de que la planta de personal se ha incrementado. Tras comentar sobre la inquietud de algunos vecinos, el intendente aclaró la situación de la dotación municipal: "Nosotros en esta gestión no hemos incorporado empleados por encima de los que teníamos. Es más, tenemos menos empleados que cuando empezamos. Eso hay que aclararlo."

Equilibrio fiscal y obras

El intendente reiteró su compromiso con la salud financiera del municipio, defendiendo la búsqueda de un "equilibrio fiscal" constante. No obstante, vinculó este objetivo al ámbito social: "También tener un equilibrio social. Creo que esto es un ejemplo."

Según Taccetta, el trabajo de su equipo se centra en la estabilidad económica para poder invertir en la comunidad: "Hacer obras para los que más necesitan es tener el equilibrio social que necesita la ciudad y por eso trabajamos."

"Trabajamos día a día para tener la tranquilidad de tener fondos para poder hacer obras y la tranquilidad también para poder pagar buenos sueldos," concluyó el intendente, resumiendo los pilares de su administración.

E.B.W.