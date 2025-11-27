Comodoro Rivadavia: desarticulan red de narcomenudeo

La Policía de Chubut, en un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina, realizó allanamientos en los que se detuvo a un hombre y se secuestró, en dos viviendas, un ladrillo compactado de 600 gramos de cocaína, 56 gramos en envoltorios listos para la venta, tres balanzas digitales, un revólver calibre 22, municiones y dos motos que tenían pedidos de secuestro por hurto.

Desde la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia se indicó que la investigación se originó a través de una denuncia anónima que, junto con otros elementos probatorios, permitió desarrollar una serie de procedimientos para desarticular un punto de narcomenudeo en uno de los sectores más poblados de la ciudad.

El desarrollo del operativo contó con la participación del GEOP y Guardia de Infantería para las irrupciones domiciliarias, como así también de la División de Sustracción de Automotores y Divisiones de Canes junto con otras unidades policiales de la Policía Federal Argentina.

Este operativo demuestra el trabajo articulado entre la Policía del Chubut y las Fuerzas Federales para combatir el narcomenudeo en los núcleos urbanos, detener a los responsables, retirar tanto sustancias prohibidas como armas de fuego de circulación y profundizar las investigaciones junto con el Ministerio Público Fiscal y las autoridades judiciales.

