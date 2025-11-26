22°
Esquel, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
Tres meses sin Maira, un dolor que no termina y un conductor ebrio que goza de libertad

La familia de la joven que murió en un accidente sigue pidiendo justicia. El sujeto que lo provocó al cruzar en rojo y con alcohol en sangre está libre por decisión de un juez. Ocurrió en Comodoro Rivadavia. 
Tres meses pasaron desde aquella madrugada en que Maira Remolcoy perdió la vida en un violento siniestro vial, y el dolor en su familia no baja. Con un mensaje crudo y lleno de tristeza, una de sus hermanas volvió a romper el silencio en redes sociales y expuso el drama que todavía atraviesan.

 

“Tres meses sin vos, Mai. Y aun así, cada tanto, el cielo se abre un poquito…”, comienza el mensaje, donde describe que Maira sigue apareciendo en recuerdos, canciones y sueños. “No te fuiste del todo. Seguís siendo ese pequeño universo donde mi corazón descansa cuando ya no puede más”, escribió, para cerrar con una frase que golpea fuerte: “Te amo, hermana. Y te extraño con todas mis fuerzas”.

 

El accidente ocurrió el 25 de agosto cerca de las 5:55, cuando G.O., un bombero que manejaba un Volkswagen Gol, habría cruzado en rojo y en estado de ebriedad en la intersección de Yrigoyen y Juan B. Justo de Comodoro Rivadavia. En ese instante fue impactado por un Fiat Siena que circulaba con prioridad. Maira, que iba de acompañante, murió en el lugar por los politraumatismos que sufrió.

 

El juez Miguel Caviglia declaró legal la detención y habilitó la investigación por homicidio culposo agravado, pero decidió dejar en libertad al imputado al considerar que no existían riesgos procesales.

 

Frente a esto, la familia Remolcoy expresó un profundo malestar, señalando que la causa podría terminar en sanciones “mínimas”: algunos años sin carnet o sin credencial de bombero. “Mientras tanto, a nosotros nos tocó la peor condena: enterrar a alguien que amamos y aprender a vivir con una ausencia que no se repara nunca”, advirtieron.

 

 

 

 

