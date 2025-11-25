22°
Martes 25 de Noviembre de 2025
25 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Ajuste de cuentas por deudas y drogas: ataron a una mujer y la dejaron junto al mar

La víctima le dijo a la policía que dos hombres la interceptaron y la llevaron por la fuerza. Mencionó a su pareja quien presuntamente debe dinero vinculado a la venta de drogas.
Por Redacción Red43

La tarde del domingo en Puerto Deseado se vio alterada por una denuncia que movilizó a personal sanitario y fuerzas de seguridad. Una mujer fue encontrada atada de manos en un sector de la costa próximo a la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones. Estaba desorientada, en estado de shock y pidió auxilio a quienes se acercaron a asistirla.

 

El aviso llegó al servicio de emergencias, que envió a una ambulancia y a patrullas policiales. Al arribar, los agentes liberaron a la mujer y constataron que no presentaba lesiones graves, aunque sí una fuerte alteración emocional.

 

Ya más contenida, relató que alrededor de dos horas antes caminaba por la cancha de Juniors cuando fue abordada por dos personas. Dijo que la redujeron por la fuerza, la subieron a un vehículo y la trasladaron hasta la costa, donde la ataron y la abandonaron expuesta al viento y al mar.

 

En su testimonio apuntó a un posible ajuste de cuentas: mencionó conflictos que involucrarían a su pareja, presuntamente vinculados con deudas y con personas relacionadas al consumo y la venta de drogas.

 

Las fuerzas de seguridad trabajan ahora en reconstruir el recorrido, verificar los dichos de la víctima y determinar si existió participación de terceros. La mujer permanece bajo resguardo y acompañamiento profesional mientras avanza la investigación.

 

 

 

