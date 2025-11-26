En una semana se cierran las inscripciones para Q Trail

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Hay tiempo hasta el miércoles 3 de diciembre para anotarse y ser parte de la gran fiesta del atletismo de Montaña. Es que la segunda edición del QTrail viene con las mismas distancias y con las mismas energías de sus organizadores para que todo salga bien, como debe ser.

A pesar de la crisis reinante (y también por el estado calamitoso de muchas de las rutas nacionales) muchos corredores ya están anotados para la gran fiesta del Trail que tendrá lugar el domingo 7 de diciembre por los increíbles paisajes en los alrededores de Esquel, sobre todo en proximidades de la laguna La Zeta.

La distancia máxima de Qtrail es de 45km, con un desnivel de 2.100 mts aproximadamente y la variedad de terrenos serán los reyes de la montaña.

Cumbres, arroyos, senderos, piedras, bosques y vistas increíbles harán que los corredores se vuelvan felices a sus hogares con la idea de regresar.

“Un desafío para corredores experimentados, pero también aceptable para quienes buscan un ultra amigable”, según lo destacaron los organizadores en sus redes sociales.

Recordemos que, en la primera edición, la victoria quedó para Kevin Martin con un tiempo de 4hs 35min 45seg superando por casi 25 minutos a Luciano Guglielmin, quien había terminado segundo y Ezequiel Javier Pin, quien logró la tercera posición.

Por el lado de las mujeres, la victoria había sido para la interminable Verónica Ramírez (5hs 16min 49seg), en tanto María Esther Alvarado y Cynthia Duflos completaron el podio en la general.

Otra distancia que compone Q Trail es la de 25km. Está pensado para corredores que buscan superarse en altimetría. Es un circuito a la vez muy soportable gracias a los hermosos lugares por donde transitarán.

“Cuenta con el paso por miradores que les regalaran hermosas vistas, ideal para llevarse un recuerdo fotográfico. Cruzarán arroyos, conquistarán varias cumbres, pasando por subidas y bajadas y senderos entre bosques de pino”, señalaron además.

En esta distancia, el ganador de la primera edición fue Hugo Rodríguez (1hs 56min 34seg), superando a Luis Cayulef y a Alfredo Manquillán, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Entre las mujeres, Yanina Solís fue la ganadora, en tanto Mariana Anguita (Corcovado) y Jéssica Pellegrini (de Buenos Aires) completaron el podio.

Y Q Trail tiene una tercera distancia, mucha más reducida, para quienes se inician en las carreras de montaña.

Hay que tener en cuenta que todos los circuitos fueron diseñados por Sergio Trecamán, una eminencia dentro del atletismo de montaña, sin lugar a dudas.

LA CAJITA FELIZ

Quienes se anoten en Q Trail recibirán los siguientes elementos que componen el kit: Caja contenedora con manija, Remera Salpa edición 2025, Medias Xpirit, Gel Mervick, un Membrillo Rodo, Boucher Cervecería Blest, una Taza de Q Trail, el número de corredor, calendario imán 2026, portarretrato con la foto de regalo, dos turrones Arcor más un Alfajor Bon o Bon, sticker y la medalla de finisher.

LAS INCRIPCIONES

Los interesados en conocer más sobre esta carrera podrán visitar la siguiente página web: Q TRAIL ESQUEL

En tanto quienes quieran inscribirse lo podrán hacer directamente al siguiente link: INSCRIPCIONES Q TRAIL