27 de Noviembre de 2025
27 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel tendrá un miércoles parcialmente nublado y una máxima de 22°C

El pronóstico para hoy, 27 de noviembre, anticipa una máxima de 24°C de sensación térmica. El viento Suroeste oscilará entre 13 y 38 km/h al mediodía, con riesgo UV catalogado como "Alto".
El pronóstico del tiempo para Esquel mañana, jueves 27 de noviembre, anticipa una jornada con temperaturas agradables y condiciones de viento moderado, predominantemente del Suroeste. La máxima alcanzará los 22°C y se espera un riesgo de radiación solar catalogado como "Alto" en las horas centrales.

 

 

Temperaturas y nubosidad

 

La madrugada comenzará con temperaturas frescas, con 12°C a las 02:00 horas, bajo un cielo parcialmente nuboso. El punto más frío se registrará a las 05:00 horas, con 10°C y sensación térmica idéntica, con nubes y claros.

 

La temperatura máxima de 22°C se alcanzará a las 17:00 horas, aunque la sensación térmica será superior, llegando a los 24°C. Durante la mañana, a las 11:00 horas, la temperatura será de 16°C, bajo cielo cubierto, situación que se mantendrá al mediodía con 20°C a las 14:00 horas. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 21°C a las 20:00 horas y a 18°C a las 23:00 horas.

 

 

Viento y riesgo de radiación UV

 

El viento será leve a moderado. Durante la mañana, predominará la dirección Noroeste o Suroeste con velocidades que no superarán los 22 km/h. El periodo de mayor intensidad se espera a las 14:00 horas, cuando el viento Suroeste oscilará entre 13 y 38 km/h. Por la noche, el viento será del Sur, con velocidades de hasta 33 km/h.

 

Respecto a la radiación solar, se espera un riesgo "Alto" (FPS: 15-25) al mediodía, con un índice de Factor de Protección Solar (FPS) de 7 a las 14:00 horas. Durante la mañana, a las 11:00 horas, el riesgo será "Medio" (FPS: 6-10).

T.B

 

