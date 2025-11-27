Policías detienen a mujer que agredía con arma blanca en Trelew

La Policía del Chubut informó que durante la noche del martes 25 de noviembre el sistema permanente de las tobilleras electrónicas emitió una alerta por la violación de la detención domiciliaria de una mujer en Trelew, a partir de la cual una funcionaria policial -que se encontraba en franco de servicio- acudió de inmediato a la zona de Urquiza y Alberdi donde logró intervenir en una situación de extrema violencia.

Al arribar al lugar, la funcionaria comprobó que una mujer agredía con un arma blanca a una ciudadana provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

De forma rápida y con la intervención posterior del personal de la comisaría jurisdiccional, la agresora fue reducida y detenida. La víctima fue trasladada al hospital local para recibir atención especializada.

Por un lado, este hecho refleja el accionar decidido y comprometido de la funcionaria policial quien intervino de inmediato aún -fuera de su servicio convencional- para evitar lesiones de mayor gravedad. Y asimismo, se subraya el correcto funcionamiento del sistema de tobilleras electrónicas cuya alerta permitió una respuesta policial inmediata y eficaz para garantizar la ejecución del procedimiento con los protocolos previstos para estos casos.

La mujer involucrada permanece detenida en una dependencia policial a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.





T.B