“No la podían parar”: le pegó tanto a una maestra que podría perder un ojo

Una maestra fue atacada a golpes por una madre y podría perder un ojo. La agresión ocurrió en una escuela de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y causó un paro distrital y una manifestación.

El ataque sucedió este miércoles al mediodía. La docente había terminado de dar clases en la Escuela Primaria 84 del Barrio Sarmiento para alumnos de segundo grado y se retiraba de la institución. Estaba por subirse al auto de su marido cuando una mujer la increpó y le pegó una piña en el ojo.

Los testigos detallaron que los docentes y el esposo de la víctima tuvieron que interceder para frenar a la madre de la alumna. "Le pegaba en la cara, no la podían parar", relató una de las personas que vio el ataque.

La docente fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta. Sin embargo, no está fuera de peligro. "La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo", declaró una de sus compañeras de trabajo.

Desde el Frente de Unidad Docente de San Martín —que integran los gremios AMET, FET, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UDA- repudiaron la violencia en las escuelas y convocaron a un paro a nivel distrital y una movilización, que se realizó este jueves.

“Estamos hartos de la violencia en las escuelas, de alumnos y padres”, expresó una docente del distrito en diálogo con el medio local SM Noticias. En ese sentido, agregó: “Muchas veces nuestros mismos colegas que ocupan cargos directivos miran para otro lado ante estas situaciones, y en varias oportunidades nos acusan de no tener dominio de grupo por no saber manejar estas situaciones, que claramente nos exceden”.