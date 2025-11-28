18°
28 de Noviembre de 2025
Convocatoria en Chubut: Buscan un entorno afectivo para dos hermanos que desean crecer juntos

El Juzgado de Familia N.º 1 y la Dirección General de Adopciones abrieron una convocatoria provincial para quienes quieran ofrecer un hogar afectivo, estable y comprometido para dos hermanos de 8 y 7 años.
Las autoridades del Juzgado de Familia N.º 1 de la Oficina de Gestión Unificada de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Castillo, junto a la Dirección General de Adopciones del Chubut, lanzaron una convocatoria pública destinada a personas o familias (sin configuración previa exigida) que deseen asumir el rol de guardadores con fines adoptivos de dos hermanos que buscan permanecer juntos.

 

Se trata de una búsqueda provincial que apunta a garantizar a ambos niños un entorno familiar estable, afectivo y protector, donde se acompañe su crecimiento con sensibilidad, respeto por su historia y herramientas que permitan fortalecer sus habilidades y necesidades.

 

Aunque la convocatoria no ofrece detalles personales para preservar su identidad, sí se informó que los hermanos (de 8 y 7 años) expresaron el deseo claro de mantenerse unidos y que cuentan con intereses propios:

 

  • A uno de ellos le gustan el baile, los peluches y los animales.

     

  • El otro disfruta especialmente de las actividades al aire libre.

     

 

Asumir este compromiso requiere disponibilidad emocional, acompañamiento cotidiano y un fuerte compromiso con el derecho de los niños a crecer en familia.

 

Cómo postularse

 

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 28 de noviembre al 28 de diciembre de 2025, enviando sus datos personales y de contacto a cualquiera de los siguientes correos oficiales: adopciones.trelew@hotmail.com, adopcionchubut@gmail.com, legajosadopciones_cr@juschubut.gov.ar

 

 

 

O.P.

 

