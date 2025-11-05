Nacho Torres renueva su gabinete: ¿Quién es la funcionaria que se incorpora a la Coordinación de Gabinete?

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la incorporación de Jennifer Contardi a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en el marco del inicio de una nueva etapa de gestión. La designación se dio a conocer durante una reunión de gabinete realizada en la Casa de Gobierno en Rawson, donde el mandatario compartió lineamientos y prioridades junto a su equipo.

Hasta el momento, Contardi se desempeñaba como subsecretaria de Autotransporte Terrestre. En su nueva función, contará con el acompañamiento del asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; la secretaria de Gobierno, Macarena Acuipil, quien concentrará su labor en el seguimiento de metas físicas y presupuestarias; y el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Durante el encuentro, Torres manifestó que esta reestructuración busca “profundizar la agenda productiva y de generación de empleo en la provincia”, apuntando a consolidar una gestión con fuerte impronta técnica y participación de nuevas generaciones.

“Estamos incorporando jóvenes con un perfil profesional destacado, que aportarán su visión y conocimientos técnicos al diseño y ejecución de políticas públicas”, señaló el mandatario.

