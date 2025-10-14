Facundo Jones Huala inició huelga de hambre indefinida mientras permanece detenido en Chubut

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, comenzó una huelga de hambre de carácter indefinido, mientras continúa detenido en Rawson.

No es la primera vez que recurre a este tipo de protesta: en noviembre de 2023, durante su detención en la Unidad 14 de Esquel, adoptó una medida similar para evitar su extradición a Chile, siendo hospitalizado en estado crítico antes de ser trasladado al país vecino.

Actualmente, Jones Huala está imputado por asociación ilícita calificada y permanece bajo prisión preventiva desde junio. Su abogado, Gustavo Franquet, detalló que los pedidos incluyen la solicitud de un juicio justo, su traslado a la U14 de Esquel para estar más cerca de su familia y el desprocesamiento de otros comuneros vinculados a conflictos políticos territoriales.

Entre los planteos también figura el “reconocimiento del conflicto político histórico” y la búsqueda de soluciones políticas en lugar de represivas, así como el respeto a pautas culturales para prisioneros de origen mapuche. Jones Huala reclama además la devolución del territorio histórico mapuche ocupado por terratenientes y empresas, según indicó Franquet.

La justicia federal, a través del Tribunal de Impugnaciones con sede en General Roca, avaló la extensión de la prisión preventiva hasta diciembre, decisión respaldada por la fiscalía. La investigación sigue siendo considerada compleja por la amplitud geográfica de los hechos denunciados, con registros en Neuquén, Río Negro y Chubut.

El abogado defensor señaló que la causa “no presenta avances significativos” y cuestionó la extensión de la preventiva.

O.P.