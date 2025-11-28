Alumnos de Playa Unión recorrieron el despacho del gobernador y Casa de Gobierno

El gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres recibió este viernes en la Casa de Gobierno en Rawson a alumnos de la Escuela N° 190 de Playa Unión a quienes los invitó a conocer su despacho y otras dependencias de la sede del Poder Ejecutivo Provincial.

El grupo, compuesto por 48 niños de 3° A y 3° B de ese establecimiento educativo, visitó la Casa de Gobierno en el marco de un proyecto educativo que están llevando adelante con el objetivo de conocer el plano de la ciudad de Rawson.

Torres dialogó con los niños y con los docentes y padres que acompañaron al grupo de pequeños a quienes además les explicó el funcionamiento de las distintas oficinas de la Casa de Gobierno, acompañándolos a conocer cada una de ellas.

Al recorrer el Patio de la Demoracia el gobernador comprometió visitar la Escuela N° 190 en los próximos días.





T.B