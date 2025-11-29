Colonia de verano 2026: Esquel abre inscripciones con 500 cupos y programas para todas las edades.

La Secretaría de Deportes del Municipio de Esquel ha dado inicio al proceso de inscripción para la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta recreativa que prevé un total de 500 cupos y presenta importantes novedades, incluyendo la expansión de la oferta a la primera infancia y el mantenimiento de programas para adultos mayores y personas con discapacidad.

El programa fue detallado por el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, junto a Diego Thuman, Rosana Ledesma, Roberto Fusiman y Álvaro Guereña. La Colonia se desarrollará en dos bloques temporales: el primero se extenderá del 5 al 23 de enero, y el segundo, del 26 de enero al 13 de febrero.

Mecánica de Inscripción y Becas

De la totalidad de los cupos ofrecidos, 200 serán destinados a niños becados, cuya inscripción deberá realizarse de forma presencial en las distintas sedes vecinales, con un cronograma de visitas que se publicará la próxima semana. El resto de los participantes deberá inscribirse de manera online entre el 15 y el 27 de diciembre, con la opción de abonar el arancel desde la misma plataforma web. Quienes participen en el primer bloque podrán anotarse en el segundo únicamente si quedan vacantes disponibles, priorizando a aquellos que no hayan ingresado en la primera etapa.

Nuevos Espacios y Actividades Recreativas

Una de las principales incorporaciones de esta edición es la colonia orientada a la primera infancia, específicamente para niños de entre 1 y 4 años, cuyas actividades tendrán lugar en los tres jardines maternales municipales. La inscripción para este grupo se hará en línea entre el 15 y el 27 de diciembre, y posteriormente las familias deberán completar el trámite presentando el DNI del niño y el comprobante de pago en la oficina de Deportes.

La propuesta recreativa mantendrá sus actividades consolidadas, incluyendo el acceso a la pileta municipal, la coordinación a cargo de profesores de Educación Física, y los populares pernoctes al cierre de cada grupo. Se utilizarán todas las instalaciones deportivas del municipio, como el natatorio, el gimnasio, el estadio y las canchas, y se planificarán salidas a lugares tradicionales como la Reserva Natural Urbana La Zeta y las cascadas. Adicionalmente, se trabajará en conjunto con clubes locales para sumar experiencias como el uso de la palestra y el desarrollo de circuitos al aire libre.

Detalles por Edades y Programas de Inclusión

En cuanto a la colonia convencional, los grupos de 5 a 10 años asistirán los lunes y miércoles por la tarde, mientras que los jóvenes de 11 a 14 años lo harán los martes y jueves, ambos en el horario de 14 a 17 horas.

La colonia también dispondrá de un espacio específico para adultos mayores y para el área de discapacidad, con actividad concentrada durante el segundo bloque en el turno mañana. Los adultos mayores asistirán los días lunes y miércoles, y el área de discapacidad lo hará los martes y jueves. Las inscripciones para todos los programas se mantendrán abiertas del 15 al 27 de diciembre.