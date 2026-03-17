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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Jornada abierta sobre seguridad en internet y prevención de ciberdelitos

La Municipalidad y el Ministerio Público Fiscal invitan a una charla sobre uso responsable de redes sociales y prevención de delitos digitales. Este miércoles a las 9 hs en la Escuela N° 112, abierta a todo el público.
Por Redacción Red43

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En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Esquel y el Ministerio Público Fiscal del Chubut, se llevará a cabo una jornada de capacitación y sensibilización denominada "Prevención de delitos informáticos, educación digital responsable y control parental". La actividad surge como respuesta a la creciente necesidad de dotar a los ciudadanos de herramientas para navegar de forma segura en el ecosistema digital.

 

Problemáticas actuales bajo la lupa

 

La charla está diseñada para desglosar conceptos complejos y ofrecer pautas de acción ante situaciones de vulnerabilidad en internet y redes sociales. Entre los ejes temáticos principales se encuentran:

 

Grooming y Ciberbullying: Identificación de señales de alerta y protocolos de denuncia.

 

Difusión no consentida de imágenes íntimas: El impacto en las víctimas y las severas consecuencias legales para los responsables.

 

Control Parental: Herramientas técnicas y, fundamentalmente, el valor del acompañamiento familiar en el uso responsable de las tecnologías.

 

Delitos Informáticos: Prevención de estafas y protección de datos personales.

 

Coordinación y convocatoria

 

El evento cuenta con el respaldo de instituciones clave que buscan promover un entorno digital más ético y seguro. La presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal permitirá a los asistentes conocer de primera mano el marco legal vigente en la provincia ante este tipo de delitos.

 

Detalles del evento:

 

Fecha: Miércoles 18 de marzo.

 

Hora: 09:00 hs.

 

Lugar: Escuela N° 112 de Esquel.

 

Participación: Actividad libre y abierta a toda la comunidad.

 

Desde la organización invitan especialmente a padres, docentes y jóvenes a participar de este espacio de diálogo, entendiendo que la prevención es la primera barrera contra la violencia y el abuso en la red.


 

 

 

 

M.G

 

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