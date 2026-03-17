Esquel: Jornada abierta sobre seguridad en internet y prevención de ciberdelitos

En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Esquel y el Ministerio Público Fiscal del Chubut, se llevará a cabo una jornada de capacitación y sensibilización denominada "Prevención de delitos informáticos, educación digital responsable y control parental". La actividad surge como respuesta a la creciente necesidad de dotar a los ciudadanos de herramientas para navegar de forma segura en el ecosistema digital.
Problemáticas actuales bajo la lupa
La charla está diseñada para desglosar conceptos complejos y ofrecer pautas de acción ante situaciones de vulnerabilidad en internet y redes sociales. Entre los ejes temáticos principales se encuentran:
Grooming y Ciberbullying: Identificación de señales de alerta y protocolos de denuncia.
Difusión no consentida de imágenes íntimas: El impacto en las víctimas y las severas consecuencias legales para los responsables.
Control Parental: Herramientas técnicas y, fundamentalmente, el valor del acompañamiento familiar en el uso responsable de las tecnologías.
Delitos Informáticos: Prevención de estafas y protección de datos personales.
Coordinación y convocatoria
El evento cuenta con el respaldo de instituciones clave que buscan promover un entorno digital más ético y seguro. La presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal permitirá a los asistentes conocer de primera mano el marco legal vigente en la provincia ante este tipo de delitos.
Detalles del evento:
Fecha: Miércoles 18 de marzo.
Hora: 09:00 hs.
Lugar: Escuela N° 112 de Esquel.
Participación: Actividad libre y abierta a toda la comunidad.
Desde la organización invitan especialmente a padres, docentes y jóvenes a participar de este espacio de diálogo, entendiendo que la prevención es la primera barrera contra la violencia y el abuso en la red.
M.G