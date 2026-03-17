Peligro de incendios: Autoridades recuerdan que la temporada de quemas aún no está habilitada

Las recientes precipitaciones registradas en la cordillera trajeron alivio, pero no el suficiente para cambiar el estado de alerta. Desde los organismos de control informaron que, pese a la humedad superficial, las condiciones actuales no permiten habilitar el uso del fuego para la eliminación de residuos forestales.
Veda vigente y sin excepciones
Se recordó a la comunidad, y especialmente a los propietarios de lotes y predios con material combustible, que la veda de quema continúa vigente y la temporada de quemas aún no se encuentra habilitada.
Esta medida responde a que el suelo y la vegetación profunda todavía mantienen niveles de sequedad que podrían facilitar la propagación descontrolada de las llamas ante cualquier foco ígneo, sumado a los pronósticos de viento que suelen caracterizar a la zona.
Responsabilidad ciudadana
El cumplimiento de esta normativa es fundamental para la protección de nuestros bosques y la seguridad de la población. Las autoridades enfatizaron que:
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Está prohibido realizar cualquier tipo de quema de ramas, hojas o residuos de poda.
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Se deben buscar alternativas de disposición de residuos forestales hasta que se anuncie oficialmente la apertura de la temporada de quema controlada.
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La prevención es la herramienta más eficaz para evitar los incendios forestales que suelen afectar a la región.
Se solicita a los vecinos denunciar cualquier columna de humo sospechosa comunicándose de inmediato con las brigadas de incendios o los números de emergencia locales.
M.G