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Por Redacción Red43

Peligro de incendios: Autoridades recuerdan que la temporada de quemas aún no está habilitada

A pesar de las lluvias recientes, las condiciones del suelo no permiten autorizar quemas forestales. La veda continúa vigente en toda la región para prevenir incendios.
Por Redacción Red43

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Las recientes precipitaciones registradas en la cordillera trajeron alivio, pero no el suficiente para cambiar el estado de alerta. Desde los organismos de control informaron que, pese a la humedad superficial, las condiciones actuales no permiten habilitar el uso del fuego para la eliminación de residuos forestales.

 

Veda vigente y sin excepciones

 

Se recordó a la comunidad, y especialmente a los propietarios de lotes y predios con material combustible, que la veda de quema continúa vigente y la temporada de quemas aún no se encuentra habilitada.

 

Esta medida responde a que el suelo y la vegetación profunda todavía mantienen niveles de sequedad que podrían facilitar la propagación descontrolada de las llamas ante cualquier foco ígneo, sumado a los pronósticos de viento que suelen caracterizar a la zona.

 

Responsabilidad ciudadana

 

El cumplimiento de esta normativa es fundamental para la protección de nuestros bosques y la seguridad de la población. Las autoridades enfatizaron que:

 

  • Está prohibido realizar cualquier tipo de quema de ramas, hojas o residuos de poda.

     

  • Se deben buscar alternativas de disposición de residuos forestales hasta que se anuncie oficialmente la apertura de la temporada de quema controlada.

     

  • La prevención es la herramienta más eficaz para evitar los incendios forestales que suelen afectar a la región.

     

Se solicita a los vecinos denunciar cualquier columna de humo sospechosa comunicándose de inmediato con las brigadas de incendios o los números de emergencia locales.

 


 

 

 

 

 

M.G

 

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