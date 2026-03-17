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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Noche italiana en Trevelin: Música, tradición y sabores de la cordillera

Viñas del Nant y Fall invita a una cena italiana este viernes 20 de marzo. El menú incluye raviolones de cordero, trucha y osobuco al Pinot Noir, con música en vivo y descuentos para grupos.
Por Redacción Red43

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El valle de Trevelin se prepara para una velada donde la cultura italiana y el paisaje chubutense se encontrarán en un solo lugar. Viñas del Nant y Fall anunció su "Cena Italiana", una propuesta diseñada para disfrutar de la buena mesa, el vino de la casa y la música tradicional en un entorno único.

 

La propuesta gastronómica para la noche del viernes destaca por la elaboración artesanal y la incorporación de ingredientes locales en recetas clásicas:

 

Entrada: Una selección de fiambres tradicionales italianos para abrir el apetito.

 

Plato Principal: El fuerte de la noche serán los raviolones con rellenos patagónicos. Los comensales podrán elegir entre opciones de osobuco especiado al Pinot Noir, cordero con hongos de pino, trucha o verdura.

 

Nota: Para quienes lo requieran, habrá una opción Gluten Free (Parmigiana).

 

Postre: El cierre dulce estará a cargo del clásico Tiramisú "della nona Maura".

 

La atmósfera será completada por la presentación de Milton y Fernando. Los músicos, oriundos de la costa de nuestra provincia y de reconocida trayectoria, serán los encargados de interpretar lo mejor del cancionero italiano, asegurando una noche de nostalgia y alegría.

 

La organización ha dispuesto un esquema de precios que incentiva la asistencia en grupo:

 

1 persona: $75.000

 

2 personas: $130.000 ($65.000 c/u)

 

3 personas: $180.000 ($60.000 c/u)

 

4 personas: $220.000 ($55.000 c/u) (El valor incluye agua mineral o saborizada; los vinos se eligen aparte por carta durante la noche).

 

¿Cómo reservar?

 

Para asegurar un lugar en esta velada (el cupo es limitado), los interesados deben enviar nombre, apellido y cantidad de personas, y realizar el pago mediante transferencia al alias giro.trevelin (Titular: Solange Victoria Ferrada). Una vez efectuado el pago, se debe enviar el comprobante para confirmar la reserva.

 

La cita es el viernes 20 de marzo a las 21:00 hs. Una oportunidad ideal para celebrar las raíces italianas con el sello distintivo de los sabores de nuestra tierra.

 

 








M.G

 

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