Botiquín natural en Trevelin: Abren inscripciones para el taller de plantas silvestres de otoño

Con la llegada de los días frescos, el entorno natural de la cordillera ofrece una oportunidad única para el aprendizaje y la recolección consciente. En este contexto, el CECAIN (Centro de Capacitación Integral - Campo Experimental Agroforestal Trevelin) junto al INTA lanzaron la convocatoria para el taller "Las Plantas Silvestres y el Botiquín Herbario de Otoño".

La capacitación está pensada tanto para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de la herboristería como para aquellos que ya poseen conocimientos previos y buscan profundizar sus técnicas. La jornada promete ser un espacio de conexión profunda con el entorno local, promoviendo el rescate de saberes ancestrales aplicados a la vida moderna.

Bajo la guía de la Lic. María Pemberton (Uishi), los participantes aprenderán a identificar especies silvestres y a transformar esos recursos en un botiquín herbario casero, esencial para afrontar la temporada otoñal.

El encuentro está dirigido a emprendedores locales y al público en general interesado en la medicina natural y la producción sustentable.

Fecha: Sábado 11 de abril.

Horario: De 09:30 a 17:00 hs.

Lugar: CECAIN – Campo Experimental Agroforestal Trevelin.

Modalidad: Actividad arancelada con cupos limitados para garantizar una experiencia personalizada.

Inscripciones e informes

Dada la naturaleza práctica del taller y el límite de participantes, se recomienda realizar la inscripción con antelación a través de los siguientes canales:

Teléfono: 2945 465453.

Email: entreplantasyangeles@gmail.com.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del CECAIN y el INTA en generar espacios de aprendizaje con identidad local, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con los recursos naturales de nuestra región.















M.G