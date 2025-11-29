Avanza la obra de captación de agua en el Arroyo Buitrera con la construcción de una cisterna de 3 millones de litros

Actualmente, la empresa ejecutora avanza con la construcción de una base de hormigón en el sector donde se instalará una cisterna de gran capacidad, diseñada para almacenar alrededor de 3 millones de litros de agua.

Esta estructura será fundamental para optimizar el sistema de abastecimiento y garantizar una provisión estable y segura, especialmente en períodos de alta demanda.

Este viernes, el intendente Matías Taccetta recorrió la obra en la zona cercana al Arenal, destacando la importancia estratégica de esta intervención hidráulica.

“Estamos frente a una obra histórica para Esquel. La captación del Arroyo Buitrera es fundamental para terminar de una vez por todas con los problemas de abastecimiento y garantizar agua para los próximos 30 años. Agradecemos al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional por el acompañamiento y por llevar adelante este proyecto tan necesario para nuestros vecinos”, señaló el mandatario municipal.

La obra avanza de acuerdo con los plazos previstos y forma parte del plan integral que la gestión municipal impulsa para mejorar la infraestructura de servicios esenciales y fortalecer el desarrollo de la ciudad.

