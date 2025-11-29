16°
Sabado 29 de Noviembre de 2025
29 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Feroces tormentas submarinas amenazan con derretir los hielos antárticos

Lo advierten científicos tras un estudio. Un gigantesco glacial enfrenta un peligro novedoso y altamente destructivo. “Es como los huracanes que devastan las costas”. 
En un artículo impactante recientemente publicado en la revista Nature Geosciences, se ha puesto de manifiesto una amenaza oculta pero poderosa al equilibrio glacial del planeta. Investigadores de la Universidad de California, en colaboración con el notable equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), han identificado pequeñas pero feroces tormentas submarinas que socavan aceleradamente el glaciar Thwaites. 
 
Este gigantesco glaciar, ubicado en la remota Antártida, enfrenta un peligro novedoso y altamente destructivo. Examinaron el fenómeno en detalle, mediante avanzadas técnicas de análisis que consideran ciclos de tan solo días con una resolución excepcional de 200 metros, descubriendo vórtices y circulaciones de proporciones submesoescalares que están erosionando constantemente la base helada desde abajo. Como los tornados marinos invisibles, estos procesos hacen eco de las tormentas superficiales que conocemos, pero en el inframundo oceánico.

 

Expertos en ciencias del océano explican que estos movimientos submesoescalares merecen una atención crítica. "Así como los poderosos huracanes devastan las costas, las características similares bajo la superficie son fatales para las plataformas de hielo", afirma el investigador Mattia Poinelli, destacando la urgente necesidad de incorporarlos a los modelos climáticos existentes, los cuales, de no hacerlo, quedarían limitados y subestimados.

 

Incluso más alarmante es el dato que sugiere que estas tormentas submarinas pueden ser responsables de alrededor del 20% del deshielo submarino que ocurre durante una temporada. Un mecanismo persistente que se mantiene activo en la peligrosa bahía del mar de Amundsen, un claro indicativo de que estamos frente a un fenómeno más amplio y continuo de lo que se había estimado.

 

Además, estas dinámicas son culpables de facilitar la invasión de agua cálida en las cavidades glaciales ocultas, intensificando aún más el deterioro subacuático del glaciar. Tal deshielo tampoco es insignificante en las contribuciones globales: se calcula que puede llegar a derramar hasta 50.000 millones de toneladas de hielo, elipsis crítica para la topografía planetaria y una inyección significativa al alza en el nivel del mar.

 

Las revelaciones deslizadas en este estudio profundizan en la urgencia de ajustar los models predictivos climáticos. Llaman a avanzar en nuestros métodos de observación y recomiendan una integración decidida de estos complejos procesos submesoescalares en los modelos predictivos. La meta es simple y primordial: prever con mayor exactitud el ritmo al que Thwaites podría seguir deshaciéndose y decidir con un margen de tiempo adecuado las acciones que se deben implementar para contrarrestar las devastadoras consecuencias para las comunidades costeras que serán inevitables si la tendencia prosigue sin control.

 

 

