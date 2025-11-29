Extrajo un pez que no conocía, lo analizaron y fue sorpresa: es originario de China

En abril, la bióloga Andrea Tombari recibió el llamado de un pescador: había extraído algo que no lograba reconocer en el río Negro, en la costa de Carmen de Patagones. Le llevó los dos ejemplares al Laboratorio de Bioecología y Calidad Ambiental Acuática de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en Viedma. Tras una búsqueda ardua para identificar al pez, esta investigadora y docente detectó que se trataba de un gobio proveniente del Pacífico asiático.

«Trabajo puntualmente con el bagre marino, pero estoy muy en contacto con pescadores ya que, cada vez que aparece algo raro -o poco común-, me lo traen. Este fue uno de los casos. Lo cierto es que no era un pez de la zona«, comentó Tombari que es investigadora de la sede Atlántica de la UNRN. Indagó en la bibliografía y encontró que un autor había descripto a la misma especie en Pehuén-Có, en provincia de Buenos Aires.

«Mantuve los dos ejemplares vivos en peceras para observar su comportamiento. Son muy territoriales. Algunos pescadores los llevaron a sus peceras y les comieron todos los peces. Tienen la punta de los dientes divididas en tres cúspides, son peces carnívoros», describió Tombari que los alimentó con lombrices (de hecho, habían sido pescados a través de estos invertebrados).

«Buscan refugio donde esconderse. No son venenosos ni atacan a la gente. Es probable que se alimenten de la fauna nativa, pero no sabemos qué especies pueden estar en peligro. Como recién apareció este verano, contamos con un único estudio. La idea es poner trampas para evaluar los estadios de reproducción, analizar la historia del pez, ver que está comiendo a través de su estómago, y quién lo come», recalcó.

Mencionó que estos peces son bastante sedentarios. Sin embargo, de China llegaron a Europa, hay registros en California, Estados Unidos (de 1985), Bélgica (2023) y desde 2024 se detectan en las costas argentinas. «Me pregunté cómo habrían llegado, cómo se adaptaron a aguas más frías. Quizás el agua no está tan fría como pensamos. Su tolerancia a bajas salinidades favorecen su establecimiento y expansión», aseguró y planteó que «la única forma de explicar su presencia, siendo originario de China, es que llega con el agua de lastre de las grandes embarcaciones». Son indudablemente, las que pescan en aguas argentinas de manera ilegal.

«Hay protocolos para el agua de lastre para que no quede ningún organismo vivo que se instale en un nuevo lugar. Esto no se cumplió o fue ineficiente», planteó.

En esta ocasión, el pez apareció en la costa de Patagones en el sector del muelle de las lanchas. «Suele estar entre las rocas. En esa costa del río Negro, hay mucho escombro, mucho borde roto, son condiciones ideales. Por otro lado, los pescadores me han dicho que lo pescaron en invierno y creí que en invierno entraba en letargo. El hecho de que esté en agua mas salobres -menos marinas- les favorece para la reproducción. De hecho, los peces que tengo no son adultos. Tienen entre 5 y 8 centímetros», dijo y advirtió que habrá que evaluar la situación en el verano.

Tombari publicó este trabajo sobre la expansión de la distribución del gobio en la revista Acta Zoológica Lilloana, de la Fundación Miguel Lillo. El artículo da cuenta de la captura de dos ejemplares de 84 y 53 milímetros en la costa del río Negro, con el posterior análisis morfológico. Son peces pequeños de forma tubular, su cabeza es corta y ancha, con hocico redondeado y presentan dos bandas longitudinales de color marrón oscuro.

Tombari recalcó la importancia del trabajo en conjunto entre pescadores y científicos: «Ellos tienen el río a diario y nosotros, la capacidad de analizar. Esa combinación de saberes y la divulgación permite que todos trabajemos en conjunto. Si no fuera por los pescadores no se podría alertar sobre esta nueva especia introducida«.

Fuente: Río Negro