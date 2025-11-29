Foco incendiario en las cercanías de La Balsa: helicóptero realizó 18 disparos clave y bajó drásticamente la actividad del fuego.

El foco de incendio generado por la tormenta eléctrica en la zona de La Balsa, en el Cordón Pirámides, fue intensamente trabajado por las cuadrillas terrestres y el apoyo aéreo durante la mañana. Las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) lograron llegar al lugar cerca del mediodía para iniciar las tareas.

La acción más destacada fue la del helicóptero, que realizó un total de 18 disparos de agua, logrando un efecto "bastante efectivo" para enfriar la zona y reducir drásticamente la actividad del fuego.

A pesar de la notable disminución de la actividad, el incendio aún no ha sido declarado circunscrito. La complejidad del terreno, descrito como un perfil topográfico "bastante abrupto", obliga a la cautela.

El incendio sigue clasificado como activo, pero con poca actividad. Las autoridades confirmaron que las cuadrillas terrestres continuarán trabajando durante la jornada de mañana y se mantendrá el apoyo aéreo para controlar definitivamente el foco.

F.P