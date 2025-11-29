Ultimo llamado: el ISET 815 cierra el 15 de diciembre la preinscripción para cinco tecnicaturas superiores gratuitas.

El Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N.º 815 de Esquel ha lanzado su convocatoria de preinscripciones para el ciclo académico 2026, ofreciendo una amplia gama de tecnicaturas de nivel superior con títulos de validez nacional. La directora del ISET 815, Nora Mendoza, junto a la coordinadora de investigación educativa y docente, Débora Villalobos, invitan a la comunidad a asegurar su lugar antes del 15 de diciembre.

El proceso de preinscripción comenzó el 17 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025.

Oferta Académica Anclada en la Región

Las tecnicaturas, que tienen una duración de tres años y se cursan de manera presencial, están fuertemente ligadas a las necesidades y al desarrollo del territorio, formando profesionales con una base teórica sólida y una marcada experiencia práctica.

La oferta para 2026 incluye cinco tecnicaturas:

Esquel: Turismo, Gestión de la Producción Agropecuaria, Producción de Multimedios y Construcción en Madera.

Trevelin: Producción Industrial de Alimentos.

Débora Villalobos destacó que el Instituto forma capital humano que a menudo se inserta en el mercado laboral local y regional incluso antes de egresar, ya sea mediante prácticas con prestadores o creando sus propios emprendimientos. Como ejemplo reciente, mencionó un proyecto de pérgolas en la Plaza del Cielo, creado por exestudiantes de la Tecnicatura en Construcción en Madera.

Metodología y Articulación Intergeneracional

La formación no solo pone el foco en las salidas de campo y las prácticas en terreno, sino también en una base teórica "muy importante" que prepara a los estudiantes para los desafíos de la realidad laboral.

Además, un aspecto enriquecedor del cursado es la articulación entre estudiantes, ya que muchos de ellos son personas que ya trabajan en el sector y buscan perfeccionar su práctica con la teoría, generando un valioso intercambio con compañeros más jóvenes. El ISET 815 también impulsa actividades de articulación interdisciplinaria entre sus tecnicaturas para preparar a los alumnos para el trabajo en equipo en el mundo real.

Proceso de Preinscripción y Requisito Mínimo

La preinscripción se realiza a través de la plataforma DINO. Los interesados pueden anotarse en hasta dos carreras para explorar sus opciones. Es crucial que los interesados realicen el trámite lo antes posible, ya que la instancia es clave para asegurar la apertura de la oferta: el Ministerio de Educación exige un mínimo de 25 interesados preinscriptos para confirmar la apertura de cualquier tecnicatura en 2026

.

Para consultas o asistencia con el proceso, los interesados pueden acercarse a la sede de Esquel (Avenida Holdich 1051) de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, o a la extensión áulica de Trevelin (calle AP Iwan 830). La directora Nora Mendoza subrayó el valor de la institución al ofrecer a la comunidad "educación pública gratuita y diversa".

