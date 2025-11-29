11°
Sabado 29 de Noviembre de 2025
29 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Torres recibió a los intendentes de El Hoyo y Cholila

El gobernador continúa con la agenda de encuentros de trabajo con los responsables de cada localidad de la provincia para planificar obras y acciones para el 2026. 
Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, continúa llevando adelante una agenda de encuentros con los intendentes y jefes comunales de la provincia centrada en planificar obras y gestiones para el año 2026, en función del Presupuesto para el año próximo.

 

 

En ese marco recibió en la Casa de Gobierno a los intendentes de El Hoyo, César Salamín; y de Cholila, Silvio Boudargham; para avanzar en las prioridades que requieren ambas localidades de la cordillera del Chubut.

 

 

Este nuevo encuentro con intendentes se suma a los que ya mantuvo el mandatario provincial los últimos días con los titulares de los Ejecutivos de Río Pico, Diego Pérez; Miguel Mongilardi de Alto Río Senguer; Claudia Loyola  de Camarones; y Miguel Gómez de Gobernador Costa.

 

 

Durante la reunión Torres ratificó la decisión política de dar prioridad a las obras de infraestructura esenciales que permitan contribuir al crecimiento de cada localidad así como reforzar todo lo realizado a lo productivo, lo turístico y lo social, entre otras acciones.

 

 

Torres valoró como "muy positivas" a estas reuniones con los intendentes porque permiten conocer de primera mano "tanto las urgencias como lo que podamos ir planificando para mejorar la calidad de vida de los chubutenses".

 

 

"Vamos a seguir fortaleciendo la agenda común de desarrollo", finalizó.

 

 

F.P

 

