Comarca Andina, Argentina
Lunes 03 de Noviembre de 2025
03 de Noviembre de 2025
Buscan al millonario que aún no sabe que ganó $2.372 millones

Continúa la búsqueda del afortunado del Quini 6 del 28 de octubre, que dejó un histórico premio de $2.372.600.000. El cupón ganador fue vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón y el plazo para cobrarlo vence el 10 de noviembre.
Un vecino o vecina de El Bolsón se convirtió en protagonista de un hecho histórico para la provincia: el Quini 6 del 28 de octubre dejó un premio de $2.372.600.000, la cifra más alta registrada en Río Negro. Hasta este lunes 3 de noviembre, la Lotería de Río Negro no pudo localizar al afortunado, que tiene plazo hasta el 10 de noviembre inclusive para presentar el cupón y cobrar el premio.

 

El cupón ganador fue vendido en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón, ubicada en Sarmiento 2388, bajo la modalidad Tradicional, que permite elegir combinaciones del 00 al 45. Los números que cambiaron la vida de quien los jugó son: 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

 

 

Plazo para reclamar el premio

 

El ganador deberá presentar el cupón original en la agencia donde se adquirió para poder cobrar el premio. Pasado el 10 de noviembre, el derecho al cobro caduca automáticamente y el monto quedará sin reclamar, lo que generaría un hecho histórico aún más llamativo en la provincia.

 

 

 

O.P.

 

 

 

Comarca Andina
Comarca Andina
Comarca Andina
