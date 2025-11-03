Esquel: incidentes por alcohol marcaron el fin de semana

La comisario Carolina Pauli brindó detalles de los hechos policiales ocurridos el fin de semana en la zona.

"El fin de semana hemos tenido más que nada algunas intervenciones de lo que es el Código de Convivencia Ciudadana, lo que nosotros comúnmente llamamos contraventores", comenzó detallando.

Durante todo el fin de semana se produjo la demora de aproximadamente 6 personas, entre ellos menores de edad. "La particularidad que nos han dado todas estas situaciones de contravenciones es la presencia de alcohol. Todo es producto de la ingesta alcohólica, lo que torna a las personas un poco agresivas y reticentes a la intervención policial", comentó Pauli.

Específicamente el sábado, aseguró la comisario, se demoraron a menores de edad: "Uno de ellos en la Plaza San Martín, donde llaman al personal policial porque observaban a un menor discutiendo con una femenina. El personal se arrima allí y logran determinar que se trata de una discusión de una joven pareja. La femenina manifiesta que estaban en una discusión y que no había sido víctima de ningún tipo de agresión o violencia. En razón de que el menor estaba alcoholizado y para resguardar su integridad física conforme lo prevé el Código de Convivencia Ciudadana, es demorado".

Ese mismo sábado, también: "Ya casi a la madrugada, a la salida de lo que es el local bailable Disco Ver, un menor estaba bastante pasado de alcohol, comienza a discutir con el personal que estaba en la puerta, insiste en reñir y quiere tomar unas piedras del suelo, ahí es donde se procede a la demora del mismo".

El día domingo alrededor de las 23:30 hs: "Estamos en presencia ya de mayores de edad alcoholizados provocando algunas molestias. En la calle 25 de mayo, entre 9 de julio y Rivadavia, se procede a la detención de una persona en su marcha para identificarlo porque se observaba que tenía dificultades para caminar producto del alcohol en sangre. Se lo va a identificar, se pone un poco molesto ante la intervención policial y lo que se puede constatar es que llevaba en su cintura un cuchillo, por lo cual se procede a la demora contravencional".

Finalmente, detalla Pauli: "Pasadas las 3:00 volvemos a tener una demora contravencional también con arma blanca, también mayor de edad. Posteriormente, cerca de las 6:00 hs, se toma intervención a raíz del llamado telefónico de un taxi que nos informa que el pasajero se negó a pagar el pasaje del traslado, se procede a la demora del ciudadano".

"Todas son demoras contravencionales y en todas interviene el Ministerio Público Fiscal. Hemos visto que ha salido a la luz que han comenzado con algunos juicios contravencionales, esta es una situación que a nosotros nos hace muy bien porque el personal policial que trabaja con el Código Contravencional comienza a ver que todo tiene un resultado, un fruto y una condena", concluyó la comisario.

