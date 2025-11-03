Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural

No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron durante la medianoche del viernes en una zona de difícil acceso, donde una casa de construcción natural quedó completamente consumida por las llamas.

Un incendio de vivienda se registró minutos antes de la medianoche del viernes en el Eco Barrio de El Bolsón, en inmediaciones del pasaje Shanti, según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Al llegar la primera dotación, se encontraron con una estructura totalmente tomada por el fuego, por lo que fue necesario convocar a dos unidades más.

La vivienda, construida con materiales naturales (paredes de adobe, techo de nylon y biruta), fue devorada por completo, resultando en daños totales. Durante el operativo, se retiraron dos garrafas de gas para evitar una posible explosión.

Afortunadamente, los cuatro ocupantes del inmueble no se encontraban en el lugar al momento del siniestro, por lo que no hubo personas heridas ni intoxicadas.

Las causas del incendio aún se desconocen y serán materia de investigación.

El pasaje donde ocurrió el hecho es de difícil acceso, lo que complicó el ingreso de las unidades de emergencia.

O.P.