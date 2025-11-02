Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"

La corresponsal de C5N en la zona, Luciana Avilés, visitó nuevamente el Campo de Tulipanes de Trevelin como parte de su recorrido por la Patagonia, calificando la experiencia como "increíble" y "súper recomendable". La periodista, quien habitualmente trabaja desde Bariloche, se encuentra recorriendo y mostrando "todo lo lindo que tiene nuestra Patagonia".

Avilés recordó que su primer contacto con el Campo de Tulipanes fue el año pasado, cuando fue invitada para un programa del canal llamado Argentina Cocina, que recorría gastronomías y chefs de distintos lugares. A raíz de esa primera visita, la corresponsal conoció a fondo la localidad: "Conocimos un poquito Trevelin, que nos pareció maravilloso, es preciosísimo, tiene muchísimas cosas para ofrecer, más allá de este Campo de Tulipanes, que es una locura".

Durante su reciente cobertura, Luciana Avilés tuvo la oportunidad de subir al globo aerostático que sobrevuela el campo, una experiencia que describió como "vertiginosa".

Avilés relató que, aunque estaba trabajando y saliendo en vivo en ese momento, lo que requería su concentración en la señal, el retorno y las entrevistas, logró disfrutar plenamente del espectáculo una vez terminada la nota.

"Ver todos estos colores, en altura, ver cómo la gente abajo también estaba excitada y ahí esperando que bajáramos y preguntándonos cómo la están pasando. Ahí arriba, ver las montañas, la cordillera, bueno no, es una experiencia increíble, súper recomendable, así que quienes tengan la posibilidad, que sin pensarlo, vengan y lo hagan", instó la periodista.

Además del vuelo en globo, el espectáculo fue complementado por el sobrevuelo de avionetas muy cerca, con pilotos profesionales que sobrevolaron el campo de tulipanes, lo que sumó emoción a la experiencia.

Para la corresponsal, la visita a Trevelin resultó "súper completa", calificándola con un "10 de 10". Indicó que también visitaron Esquel y que la idea es continuar recorriendo y visitando los lugares donde "tengan cositas para ofrecer y para mostrarle al resto del país".



T.B