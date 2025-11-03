Choque frontal terminó con una persona hospitalizada

El pasado sábado, alrededor de las 11 horas, se produjo un accidente de tránsito en el Barrio Luján, sobre calle Patagonia Argentina al norte, según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro.

Ocurrió un choque casi frontal entre un automóvil y una camioneta. Al llegar al lugar, los bomberos realizaron atención primaria de la persona afectada, una conductora mayor del vehículo menor, quien posteriormente fue trasladada al hospital para recibir atención médica más completa.

Hasta el momento, las causas del siniestro se desconocen y son materia de investigación por parte del personal policial.

O.P.