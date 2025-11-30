Seis hospitales de Chubut distinguidos por Nación como “Comprometidos con la calidad” sanitaria

En el marco del plan de fortalecimiento del sistema sanitario público que impulsa la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres en Chubut, la Secretaría de Salud provincial anunció que seis hospitales de la provincia fueron distinguidos por el Ministerio de Salud de la Nación por la calidad de sus servicios.

Los centros asistenciales de Rawson, Puerto Madryn, Esquel, El Maitén, junto al Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, obtuvieron la distinción de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación como “Hospitales comprometidos con la calidad”.

Proceso de verificación y plan nacional de calidad

Estos seis hospitales públicos provinciales formaron parte del Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica (PNGCAM), cuyo objetivo es promover el desarrollo de procesos para asegurar la calidad de los servicios sanitarios para toda la población y garantizar la equidad en la atención médica.

Los centros asistenciales cumplimentaron un riguroso procedimiento de verificación establecido en la Resolución Ministerial N° 1.744/21 y obtuvieron el reconocimiento aplicando la autoevaluación en Buenas Prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud.

La tarea en los nosocomios fue coordinada por los Comités de Calidad y Seguridad de las personas, con el apoyo técnico de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad de los Pacientes y de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento Humano en Salud. Esto implicó la implementación de protocolos y procedimientos para fortalecer y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad, en línea con el Plan Nacional de Calidad.

Compromiso y financiamiento para la mejora continua

Este reconocimiento posiciona a los hospitales de Chubut que lo obtuvieron en el mapa de calidad de la República Argentina, ya que su categorización figura en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino).

Desde la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente de la Secretaría de Salud del Chubut se destacó que “este reconocimiento inicial de compromiso con la calidad es un punto de partida para la mejora continua, y marca el rumbo para las gestiones hospitalarias en ese sentido”.

Además, se logró acreditar el cumplimiento del Componente 1A del Programa Sumar+ y también el Componente 1B del mismo programa, alcanzando el objetivo de capacitación de trabajadores del Primer Nivel de Atención en materia de calidad y seguridad del paciente.

Mediante estos programas y acciones, “se puede ingresar a la Secretaría de Salud provincial financiamiento internacional para ser destinado a la mejora continua de todo el sistema sanitario público”, se resaltó.



T.B