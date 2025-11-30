Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años

El pasado viernes 28 de noviembre, la estudiante Alison Sandoval alcanzó un importante hito académico al egresar como Profesora de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente N.º 809 de Esquel.

Alison Sandoval, oriunda de Gobernador Costa, se trasladó a Esquel a los 18 años para iniciar su formación profesional. Completó una carrera de cuatro años de cursada en el emblemático instituto de formación docente.

El emotivo cierre de esta etapa de estudios se dio a las 20 horas del viernes 28 de noviembre. En su última jornada de cursada, Alison rindió y aprobó las tres asignaturas finales que le permitieron obtener su título:

PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA ESCUELA , que aprobó con una calificación de 10 .

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN , aprobada también con una calificación de 10 .

ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL, que concluyó con una calificación de 8.

Con estas calificaciones, Alison Sandoval cierra exitosamente su etapa de estudiante, lista para iniciar su carrera como docente en la disciplina de Geografía.





Mensaje para Estudiantes

A todas las personas que se esfuerzan día a día para lograr terminar sus estudios:

Su dedicación, cada hora de estudio y cada sacrificio que hacen por su futuro son actos de profunda valentía. El camino de la formación es largo, exigente y a veces parece imposible, pero cada obstáculo superado es una prueba de su fortaleza y compromiso. Hoy, celebramos el logro de Alison como un recordatorio de que la perseverancia siempre da frutos. No importa de dónde vengan o la edad que tengan, su estado final no es el punto de partida. Sigan adelante con esa determinación inquebrantable, porque la meta no solo es un título, sino la transformación de sus vidas a través del conocimiento. ¡El esfuerzo de hoy es el orgullo de mañana!.



T.B