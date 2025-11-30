Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó una actualización crítica sobre el estado de las rutas provinciales, extendiendo el corte de tránsito en la zona de la Meseta debido a las intensas precipitaciones y el deterioro de la calzada.

A la medida inicial se sumó, lamentablemente, el corte total de un corredor clave, lo que obliga a las autoridades a mantener una estricta restricción de circulación vehicular.



Ampliación de los tramos cortados

Hace aproximadamente media hora, las autoridades recibieron el informe que obligó a cortar la circulación en un nuevo tramo.

Por ahora, la ruta se mantiene cortada para todo tipo de vehículos en los siguientes corredores:

La Ruta Provincial N°13 , en el tramo Paso del Sapo – Cerro Condór , se encuentra cerrada al tránsito para todo tipo de vehículos . Esto se debe a que la calzada se encuentra pesada por barro y con acumulación de agua.

La Ruta Provincial N°13 , desde Paso del Sapo hacia el empalme con la Ruta Provincial N°4 (camino a Las Plumas).

El corredor Paso del Sapo – Empalme con la RN25.

Motivos y medidas de seguridad

Las autoridades informaron que se intentó trabajar para restablecer la transitabilidad, pero la persistencia de las condiciones meteorológicas lo impidió: volvió a llover y en este momento la tormenta sigue muy fuerte en esa zona. Esta situación implica que “todo lo que se avanza, el agua lo vuelve a deshacer”.

Los cortes están siendo efectivizados por personal de la Policía, específicamente de la comisaría de Paso del Sapo y la de Paso de Indios.

La medida de cierre se mantendrá hasta nuevo aviso. La Dirección de Vialidad evaluará las condiciones climáticas mañana, lunes, para determinar si es posible levantar la restricción de circulación.





T.B