Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Aerolíneas Argentinas implementará el cobro por la selección anticipada de asientos

La empresa aérea anunció la implementación del cargo adicional por la selección anticipada de asientos en sus vuelos. 
Por Redacción Red43

Esta medida a implementar por Aerolíneas Argentinas busca alinear a la empresa estatal con las prácticas estándar de ingresos complementarios observadas en la industria aeronáutica global.

 

Marco de Aplicación y Fecha de Vigencia

La nueva estructura tarifaria entrará en vigencia a partir de mediados de noviembre (con reportes que indican fechas cercanas al 12 o 13 de noviembre).

 

El cobro aplicará a aquellos pasajeros que deseen elegir un asiento específico (como ventanilla, pasillo, o ubicaciones preferenciales) antes del período habilitado para el check-in gratuito.

 

 

Mecanismo de la Asignación de Asientos

Selección Pagada: Los usuarios que deseen asegurar una ubicación concreta con antelación deberán abonar la tarifa correspondiente. Inicialmente, la preselección estará disponible únicamente a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas, con planes de extender esta opción a agencias de viajes a partir del mes de diciembre.

 

Asignación Gratuita: Los pasajeros que opten por no realizar el pago anticipado recibirán una asignación automática y gratuita de asiento al momento de completar el check-in, proceso que habitualmente se habilita entre 48 y 24 horas antes de la salida del vuelo.

 

 

Excepciones y Segmentos Exentos

Es relevante destacar que la política de cobro por selección de asiento no afectará a todos los segmentos de pasajeros. La preselección continuará estando incluida en el precio del billete para los viajeros que adquieran pasajes en las categorías Clase Ejecutiva (Business) y en tarifas plenas dentro del segmento turista.

 

El impacto económico recaerá principalmente sobre aquellas compras realizadas bajo tarifas promocionales o las categorías más económicas dentro de la clase turista. La medida se inscribe dentro de una estrategia de optimización de ingresos de la aerolínea, siguiendo modelos de gestión de ingresos auxiliares adoptados por compañías internacionales de gran porte.

 

 

 

E.B.W.

 

