Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
Torres se reunió con intendentes para evaluar el avance de obras y definir prioridades de cara al 2026

El mandatario mantuvo un encuentro de trabajo los intendentes de Río Pico, Diego Pérez y de Gobernador Costa, Miguel Gómez. “Continuamos planificando una agenda integradora que incluya a las localidades en la toma de decisiones”, afirmó.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles una mesa de trabajo con los intendentes de Río Pico, Diego Pérez y de Gobernador Costa, Miguel Gómez, con quienes evaluó el desarrollo de obras, planes y programas en las respectivas localidades, y fijó metas a alcanzar durante esta última etapa del año y el inicio de 2026.

 

En el encuentro realizado esta mañana en la Casa de Gobierno en Rawson, se hizo un repaso de las acciones llevadas adelante en los últimos meses por intermedio de diferentes carteras del Ejecutivo Provincial, con eje en áreas clave vinculadas a infraestructura, salud y educación. 

 

En ese contexto, Torres manifestó que “en esta nueva etapa de la gestión buscamos que se profundice el trabajo en territorio, que se acentúe la presencia del Estado en las localidades y que haya un vínculo directo también con vecinos y referentes sociales de cada pueblo”. Señaló además que “hoy, después de muchos años de abandono y desidia, logramos recuperar una provincia que encontramos detonada, y eso es gracias al acompañamiento y al trabajo articulado entre este Gobierno y los intendentes”.

 

Asimismo, en la reunión se delinearon de manera conjunta las metas y prioridades de cada localidad para finalizar este 2025 y el primer semestre del próximo año. “Seguimos planificando una agenda integradora y participativa que incluya a las localidades en la toma de decisiones”, sostuvo el titular del Ejecutivo e indicó que “nadie mejor que los intendentes y jefes comunales para definir las necesidades de cada comunidad y, en base a eso, llegar con soluciones claras que reflejen sus propias realidades”.

 

 

R.G.

 

