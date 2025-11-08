Chubut y el Parque Nacional Los Alerces firmaron acuerdo de cooperación

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, firmó recientemente un importante convenio de colaboración mutua con el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), con el objetivo de avanzar en políticas de trabajo articulado que permitan mejorar la gestión turística y ambiental en la región cordillerana.

La rúbrica, que se dio en el marco del Día de los Parques Nacionales de Argentina, fue realizada por representantes de la Delegación Esquel del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y del intendente de la Villa Futalaufquen, y brindará un espacio de las oficinas de la Dirección Regional de la cartera turística, donde personal del PNLA podrá llevar a cabo tareas de rutina como atención al público, recepción de documentos, y acciones conjuntas de información y orientación, entre otras.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia destacaron que “está acción permitirá al Parque contar con un espacio central en la ciudad de Esquel para la información turística, el inicio y seguimiento de trámites, y atención al público en general, premisas que venimos trabajando desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres para que Chubut siga siendo un punto estratégico en el turismo nacional e internacional”.