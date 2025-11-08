11°
17° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
08 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut y el Parque Nacional Los Alerces firmaron acuerdo de cooperación

Personal del PNLA podrá llevar a cabo tareas como atención al público, recepción de documentos,  información y orientación en una de las oficinas de la Dirección Regional en Esquel.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, firmó recientemente un importante convenio de colaboración mutua con el Parque Nacional Los Alerces (PNLA), con el objetivo de avanzar en políticas de trabajo articulado que permitan mejorar la gestión turística y ambiental en la región cordillerana.

 

 

La rúbrica, que se dio en el marco del Día de los Parques Nacionales de Argentina, fue realizada por representantes de la Delegación Esquel del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y del intendente de la Villa Futalaufquen, y brindará un espacio de las oficinas de la Dirección Regional de la cartera turística, donde personal del PNLA podrá llevar a cabo tareas de rutina como atención al público, recepción de documentos, y acciones conjuntas de información y orientación, entre otras.

 

 

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia destacaron que “está acción permitirá al Parque contar con un espacio central en la ciudad de Esquel para la información turística, el inicio y seguimiento de trámites, y atención al público en general, premisas que venimos trabajando desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres para que Chubut siga siendo un punto estratégico en el turismo nacional e internacional”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La joven que encontraron por una foto está grave: hipotermia severa y apenas balbucea
2
 Fuerte olor nauseabundo en una ladera: la última y macabra pista en la búsqueda de los jubilados
3
 “Te voy a tener que ir a buscar a la morgue”: el padre que le anunció la muerte a su hija
4
 Estos son los ganadores del concurso fotográfico por los 80 años del Aeropuerto de Esquel
5
 Dramático: murió en Paraguay la mujer que podría ser Marita Verón y su madre pedirá el ADN
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -