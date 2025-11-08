La joven que encontraron por una foto está grave: hipotermia severa y apenas balbucea

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo para dar con M.B. de 25 años, quien fue hallada en la costa del lago Nahuel Huapi después de haber sido reportada como desaparecida.

La búsqueda comenzó a primera hora del jueves, al día siguiente de conocerse su desaparición. Cerca de las 13 horas, personal de la División Canes se trasladó hasta la costa del lago Nahuel Huapi y en cuestión de minutos lograron hallarla.

Según informaron desde el Hospital Zonal de Bariloche a El Cordillerano, la joven se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, en estado grave debido a hipotermia.

Al momento de ser encontrada, M.B. estaba desvanecida y no emitía sonidos. Sin embargo, cuando se acercó el personal de investigaciones, reaccionó y comenzó a balbucear. Presentaba latidos bajos y exhibía serios problemas de salud, por lo que se convocó de urgencia a una ambulancia que la trasladó de inmediato al nosocomio local. Las autoridades investigan qué le ocurrió para desaparecer durante todo ese tiempo.

En el operativo de búsqueda participaron más de 20 efectivos policiales, personal de bomberos y un binomio canino, cuyo trabajo conjunto resultó fundamental para dar con el paradero de la joven en medio de la extensa costa del Nahuel Huapi.

Los investigadores contaban con una única pista: la foto que la joven había publicado en sus estados de WhatsApp, imagen que resultó clave para ubicar el sitio exacto donde fue encontrada.