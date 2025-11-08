Estos son los ganadores del concurso fotográfico por los 80 años del Aeropuerto de Esquel

La subsecretaria municipal de Turismo, licenciada Florencia Andolfatti acompañó la ceremonia de entrega de premios del concurso fotográfico realizado en el marco de los 80 años del aeropuerto "Brigadier Antonio Parodi”. Participaron 120 imágenes, que quedarán exhibidas en el aeropuerto.

El municipio de Esquel junto a personal de Aeropuertos Argentina, integrantes del jurado: Daniel Mayor y la fotógrafa Guillermina Etcheberne; destacaron y agradecieron la participación de fotógrafos en las diferentes categorías: Aventura y paisaje, emociones y encuentros del viaje y detalles del aeropuerto.

La organización del certamen agradeció al municipio de Esquel por su articulación desde el ámbito turístico en pos del destino. También para la coordinación del Viejo Expreso Patagónico, el safari lacustre, como también para el sector de relaciones institucionales de Aeropuertos Argentina.

Los ganadores fueron: Cristian Blanco (Aventura y paisaje), Luis Cavero (Emociones y encuentros del viaje) y Damián Barrios (Detalles del aeropuerto). Las fotografías seleccionadas se expondrán en el aeropuerto hasta el 15 de diciembre. Los premios incluyen un viaje en el Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", 50% de descuento en la excursión al Alerzal Milenario, una jornada de producción en el estudio de Daniel Mayor y una clínica fotográfica modalidad uno a uno con la fotógrafa Guillermina Etchebarne.

La subsecretaria de Turismo destacó que “Este concurso reunió a personas que están trabajando con mucha trayectoria en la localidad” y felicitó a los ganadores. En la oportunidad, la funcionaria destacó la relación que el municipio mantiene con Aeropuerto Argentina, que permite hacer la publicidad del destino en el aeropuerto de Córdoba.