El circuito del valle de Gondwana sigue presentándose en Gualjaina

Este viernes se realizó en el Centro Comunitario de Gualjaina la charla sobre el circuito Valle de Gondwana.

Fue una nueva presentación conjunta de la Coordinación de Turismo Municipal, Dirección Planificación del Ministerio de Turismo de Chubut y CONICET.

Con asistencia de medio centenar de vecinos, entre prestadores de servicios turísticos, comerciantes, estudiantes y público en general el investigador Lic. Ignacio Escapa, la Dirección de Planificación Gisela Huayquimilla, desarrollaron claramente el trabajo que representa "Valle de Gondwana" Una Ruta al Pasado de la Patagonia.

La importancia de este tipo de encuentros fue destacado por el Coordinador de Turismo municipal Raúl Pasarin, que señaló es otra actividad que se suma al atractivo local al integrarse en ese circuito y avanzando en el proyecto Turismo Geológico que está proyectado en la Gestión del Intendente Marcelo Limarieri.