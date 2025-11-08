11°
17° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 08 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #HechoEnChubut
08 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El circuito del valle de Gondwana sigue presentándose en Gualjaina

Una tarea conjunta de la Coordinación de Turismo Municipal, Dirección Planificación del Ministerio de Turismo de Chubut y el CONICET.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este viernes se realizó en el Centro Comunitario de Gualjaina la charla sobre el circuito Valle de Gondwana.

 

Fue una nueva presentación conjunta de la Coordinación de Turismo Municipal, Dirección Planificación del Ministerio de Turismo de Chubut y CONICET.

 

Con asistencia de medio centenar de vecinos, entre prestadores de servicios turísticos, comerciantes, estudiantes y público en general el investigador Lic. Ignacio Escapa, la Dirección de Planificación Gisela Huayquimilla, desarrollaron claramente el trabajo que representa "Valle de Gondwana" Una Ruta al Pasado de la Patagonia.

 

La importancia de este tipo de encuentros fue destacado por el Coordinador de Turismo municipal Raúl Pasarin, que señaló es otra actividad que se suma al atractivo local al integrarse en ese circuito y avanzando en el proyecto Turismo Geológico que está proyectado en la Gestión del Intendente Marcelo Limarieri.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La joven que encontraron por una foto está grave: hipotermia severa y apenas balbucea
2
 Fuerte olor nauseabundo en una ladera: la última y macabra pista en la búsqueda de los jubilados
3
 “Te voy a tener que ir a buscar a la morgue”: el padre que le anunció la muerte a su hija
4
 Estos son los ganadores del concurso fotográfico por los 80 años del Aeropuerto de Esquel
5
 Dramático: murió en Paraguay la mujer que podría ser Marita Verón y su madre pedirá el ADN
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -