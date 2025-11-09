Chubut continúa fortaleciendo su posicionamiento en el turismo de cruceros

Con el acompañamiento de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Chubut continúa consolidándose como un punto estratégico para el turismo de cruceros en la Patagonia. Este sábado 8 de noviembre arribó al Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, el crucero L’Austral, perteneciente a la compañía francesa Ponant.

El buque, de 127 metros de eslora, llegó procedente de Buenos Aires con 160 pasajeros y 158 tripulantes, y permanecerá en la ciudad hasta las 21 horas, antes de continuar su itinerario hacia Ushuaia.

De diseño elegante y dimensiones compactas, L’Austral se destaca por ofrecer una experiencia de lujo en formato íntimo, con 132 camarotes y suites -la mayoría con balcón privado- y una amplia gama de servicios a bordo, que incluyen restaurantes, spa, gimnasio y una flota de lanchas tipo Zodiac para excursiones en destinos remotos.

Durante la escala, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Joaquín Aristarain, junto al director operativo, Martín Liendo, y el asesor ad honorem de la Provincia del Chubut para cruceros antárticos, Germán Manterola, fueron recibidos a bordo por el capitán de la embarcación, Daher Charbel.

El arribo de este crucero refuerza el compromiso del Gobierno del Chubut con la promoción del turismo y el fortalecimiento de las economías regionales vinculadas a la actividad portuaria y turística, consolidando a la provincia como puerta de entrada a los destinos australes y al desarrollo sostenible del corredor de cruceros en el Atlántico Sur.

