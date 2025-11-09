Luque se reencontró con la militancia en Esquel y llamó a la unidad del peronismo

El diputado nacional electo volvió a Esquel tras la victoria conseguida el pasado 26 de octubre. Allí, junto a los referentes locales y ante una gran convocatoria, instó a “seguir trabajando y sumando gente para fortalecer al espacio de cara al 2027”.

Juan Pablo Luque viajó a la cordillera para reencontrarse con una gran cantidad de militantes que trabajaron en la campaña y lograron una victoria de Unidos Podemos en Esquel y gran parte de la comarca andina.

Junto a Juan Peralta, Ezio Tracanna –electo para integrar el Consejo de la Magistratura-, la diputada provincial Norma Arbilla, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, y Florencia Carriqueo de Tecka, Luque agradeció el apoyo recibido en la cordillera y el trabajo realizado. “Ganamos en Esquel, que para mí era un desafío importante, como en la mayoría de los pueblos de la cordillera y la comarca. Eso nos permitió que Ezio Tracanna sea electo también en el Consejo de la Magistratura, otro desafío y otro objetivo logrado”, destacó.

Tuvo un reconocimiento particular para el ex diputado nacional Santiago Igón y Andrés Lapenna, a quienes definió como los principales responsables del armado territorial de la región cordillerana. También tuvo apartados para Carlos Mantegna y Rafa Williams quien no pudo estar en el encuentro por un cuadro gripal.

En ese sentido, valoró lo conseguido a nivel local porque “hace mucho no se conseguía un resultado favorable en Esquel, donde el intendente además es del color político del gobierno provincial y salieron terceros como en todo Chubut. Es una ciudad donde trabajamos muy bien y en unidad, es algo que tenemos que seguir fortaleciendo y replicando en otras ciudades de la provincia donde La Libertad Avanza sumó muchos votos”.

Por ello, instó a seguir trabajando sumar a la unidad del peronismo: “Si el peronismo hubiese ido unido completamente ganábamos la elección por amplio margen en Chubut. Hay que seguir haciendo una autocrítica, hablar lo que se tenga que hablar y concentrarnos todos en un objetivo común, que tienen que ser seguir creciendo para lograr recuperar Esquel, cada municipio y la provincia en 2027”.