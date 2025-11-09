15°
Domingo 09 de Noviembre de 2025
#Esquel
09 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

El municipio realizó una reunión de trabajo para fortalecer la gestión de residuos peligrosos en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de la Gerencia GIRSU, llevó adelante una reunión de trabajo con generadores especiales de residuos peligrosos. 
Por Redacción Red43

El encuentro estuvo encabezado por la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, y tuvo lugar en el nuevo Centro Municipal de Valorización y Reciclaje, ubicado en Alberdi 655, donde participaron representantes de talleres mecánicos y lubricentros, principalmente.

 

Durante la jornada, se abordaron distintos aspectos relacionados con la identificación y clasificación de los residuos peligrosos, los requisitos normativos para su transporte, almacenamiento y disposición final, así como las alternativas de gestión segura y trazabilidad. Además, se trabajó en la articulación entre el municipio, las empresas locales y los organismos provinciales vinculados a la temática.

 

López Rey destacó la importancia de avanzar de manera conjunta en este tipo de espacios: “La gestión responsable de los residuos peligrosos es clave para proteger la salud pública, prevenir impactos ambientales y fortalecer una ciudad más segura y sostenible”, indicó.

 

Desde la Municipalidad de Esquel se agradeció la participación de las instituciones y empresas presentes, y se ratificó el compromiso de seguir trabajando de forma articulada para mejorar la gestión ambiental y promover prácticas responsables en toda la comunidad.

 

 

