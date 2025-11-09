El municipio realizó una reunión de trabajo para fortalecer la gestión de residuos peligrosos en Esquel

El encuentro estuvo encabezado por la gerente de GIRSU, Mariana López Rey, y tuvo lugar en el nuevo Centro Municipal de Valorización y Reciclaje, ubicado en Alberdi 655, donde participaron representantes de talleres mecánicos y lubricentros, principalmente.

Durante la jornada, se abordaron distintos aspectos relacionados con la identificación y clasificación de los residuos peligrosos, los requisitos normativos para su transporte, almacenamiento y disposición final, así como las alternativas de gestión segura y trazabilidad. Además, se trabajó en la articulación entre el municipio, las empresas locales y los organismos provinciales vinculados a la temática.

López Rey destacó la importancia de avanzar de manera conjunta en este tipo de espacios: “La gestión responsable de los residuos peligrosos es clave para proteger la salud pública, prevenir impactos ambientales y fortalecer una ciudad más segura y sostenible”, indicó.

Desde la Municipalidad de Esquel se agradeció la participación de las instituciones y empresas presentes, y se ratificó el compromiso de seguir trabajando de forma articulada para mejorar la gestión ambiental y promover prácticas responsables en toda la comunidad.

R.G.