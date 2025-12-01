Plan Alimentar: se transfirieron más de 300 millones de pesos a municipios y comunas

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres confirmó la decisión de reforzar con más de 300 millones de pesos el Plan Alimentar para poder acompañar a las familias más necesitadas de toda la provincia ante las celebraciones de fin de año.

"El objetivo es fortalecer la asistencia alimentaria y acompañar a los chubutenses que más lo necesitan y estar presentes en este momento tan especial" dijo el gobernador de la provincia, indicando además que "ya se hicieron las transferencias de manera directa a los municipios y comunas rurales para que cada intendente y jefe comunal disponga de los recursos necesarios para asistir a los vecinos según las particularidades de cada uno".

Torres afirmó "que este refuerzo extraordinario lo canalizamos a través del Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene una fuerte presencia en el territorio, con el objetivo principal de acompañar a los que más lo necesitan y al mismo tiempo permitirle a las autoridades de cada localidad planificar, priorizar y ejecutar acciones concretas".

"Buscamos dar respuestas rápidas, coordinadas y con enfoque territorial" remarcó además el gobernador del Chubut.

Asimismo dijo que "este acompañamiento se suma al trabajo sostenido llevado adelante durante todo el año en materia alimentaria, reforzando la red provincial de asistencia y mejorando la llegada a los hogares en situación de vulnerabilidad".

Un momento especial del año

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó "la importancia de esta acción y el compromiso del gobernador Ignacio Torres de estar cerca de las familias chubutenses, fortaleciendo la presencia del Estado provincial en un momento especial del año".

Trabajo articulado con municipios y comunas

El refuerzo extraordinario del Plan Alimentar fue distribuido a todos los municipios y comunas rurales, mediante transferencias directas que permiten adquirir alimentos frescos y secos, armar módulos alimentarios, acompañar a comedores comunitarios y reforzar la asistencia directa a familias en situación crítica.

R.G.