Emoción y logros: nuevos egresados en el ISFD 809

El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 celebró la incorporación de dos nuevos profesionales a su comunidad educativa. Renzo Valentino Olivera y Ana Belén Barrionuevo se recibieron como Profesores de Lengua y Literatura en una emotiva jornada que marcó el cierre de sus trayectorias académicas.

Renzo vivió un logro especialmente significativo tras una década de esfuerzo. “Hace 10 años que empecé la carrera. Quiero empezar a disfrutar de la docencia, tengo expectativas y ganas de estar en un aula”, expresó con entusiasmo, destacando su deseo de comenzar a ejercer plenamente su vocación.

Ana, por su parte, culminó su formación con una calificación final de 10, un reconocimiento a su dedicación y desempeño durante toda la carrera.

El instituto celebró este nuevo paso en la vida profesional de ambos egresados, quienes desde ahora se suman al cuerpo docente formado en la institución.

R.G.