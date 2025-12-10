18°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelEgresoRed43
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Emoción y logros: nuevos egresados en el ISFD 809

Ana y Renzo completaron su formación en Lengua y Literatura, con una jornada cargada de emoción y orgullo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 celebró la incorporación de dos nuevos profesionales a su comunidad educativa. Renzo Valentino Olivera y Ana Belén Barrionuevo se recibieron como Profesores de Lengua y Literatura en una emotiva jornada que marcó el cierre de sus trayectorias académicas.

 

Renzo vivió un logro especialmente significativo tras una década de esfuerzo. “Hace 10 años que empecé la carrera. Quiero empezar a disfrutar de la docencia, tengo expectativas y ganas de estar en un aula”, expresó con entusiasmo, destacando su deseo de comenzar a ejercer plenamente su vocación.

 

Ana, por su parte, culminó su formación con una calificación final de 10, un reconocimiento a su dedicación y desempeño durante toda la carrera.

 

El instituto celebró este nuevo paso en la vida profesional de ambos egresados, quienes desde ahora se suman al cuerpo docente formado en la institución.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita
3
 Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 Dejó un sitio para adultos porque no ganaba bien y volvió al delivery: en el primer pedido se le cayó la comida
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -