A dos meses de un gran misterio, ofrecen 10 millones de recompensa por datos de los jubilados desaparecidos

A dos meses de la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó la recompensa y difundió nuevos detalles para reconstruir los últimos movimientos de la pareja. Cada uno tiene ahora una recompensa de cinco millones de pesos, lo que totaliza diez millones para quien aporte información clave.

Morales, de 70 años, y Kreder, de 80, fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando atravesaban Caleta Córdova rumbo a Camarones, adonde pensaban asistir a los festejos por el 125° aniversario de la localidad. Habían salido esa mañana desde el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia a bordo de la Toyota Hilux color champán del hombre. A las 9.53 se registró la última conexión de sus teléfonos.

Seis días después, la camioneta apareció cerrada y sin ocupantes en el Zanjón de Visser, a unos 6 kilómetros del mar y 15 kilómetros de la Ruta 3. En su interior estaban las pertenencias de ambos, pero no había indicios sobre su paradero.

El Ministerio detalló que se mantienen abiertas tres hipótesis: ausencia voluntaria, accidente o la posibilidad de que hayan sido víctimas de un delito. Ninguna presenta, por ahora, evidencia concluyente.

Morales fue descripta como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello castaño oscuro hasta los hombros. Kreder, por su parte, tiene contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.

Quienes puedan aportar información relevante pueden comunicarse de manera anónima al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas. La identidad del denunciante será preservada y el pago, en caso de que el aporte resulte útil, se realizará de forma reservada.