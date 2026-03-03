12°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
deportes
Por Redacción Red43

El 14 de marzo se correrá el Desafío Cerro La Bandera

Será en la localidad chilena de Palena. Modalidad Trail. Lo podrán hacer en cualquiera de las tres distancias, solo para descubrir el tesoro mejor guardado de la Patagonia
Muchos dicen que Palena posee “el tesoro mejor guardado de la Patagonia”. Y habrá que creerles, porque seguro que es cierto.

 

Claro que hay una muy linda manera de descubrirlo y es precisamente recorriendo sus senderos. Y el deporte es la excusa perfecta para adentrar sobre un mundo mágico.

 

El sábado 14 de marzo se llevará a cabo, en la increíble localidad chilena de Palena, una competencia Modalidad Trail denominada Desafío Cerro La Bandera.

 

 

Será en tres distancias; la más corta es de 5Km netamente familiar y es ideal para disfrutar y comenzar en el mundo del Trail.

 

Habrá también una distancia de 14Km (denominada Intermedia), para quienes buscan poner a prueba su ritmo y resistencia.

 

Y aparece también la distancia más larga es que la de 25Km Full, un desafío máximo para los más experimentados.

 

En breve darán a conocer el circuito de cada una de estas distancias, claro que para consultas e Inscripciones, las personas interesadas podrán contactarse al WhatsApp: +56 9 7574 8059, recordando que para los primeros 50 inscriptos recibirán la remera oficial de la carrera.

 

