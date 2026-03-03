El 14 de marzo se correrá el Desafío Cerro La Bandera

Muchos dicen que Palena posee “el tesoro mejor guardado de la Patagonia”. Y habrá que creerles, porque seguro que es cierto.

Claro que hay una muy linda manera de descubrirlo y es precisamente recorriendo sus senderos. Y el deporte es la excusa perfecta para adentrar sobre un mundo mágico.

El sábado 14 de marzo se llevará a cabo, en la increíble localidad chilena de Palena, una competencia Modalidad Trail denominada Desafío Cerro La Bandera.

Será en tres distancias; la más corta es de 5Km netamente familiar y es ideal para disfrutar y comenzar en el mundo del Trail.

Habrá también una distancia de 14Km (denominada Intermedia), para quienes buscan poner a prueba su ritmo y resistencia.

Y aparece también la distancia más larga es que la de 25Km Full, un desafío máximo para los más experimentados.

En breve darán a conocer el circuito de cada una de estas distancias, claro que para consultas e Inscripciones, las personas interesadas podrán contactarse al WhatsApp: +56 9 7574 8059, recordando que para los primeros 50 inscriptos recibirán la remera oficial de la carrera.