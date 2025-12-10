Avanzan los trabajos de limpieza en los pluviales de Trevelin

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos informó que durante la jornada de hoy se efectuaron trabajos de limpieza en los canales pluviales Cacique Nahuelpan y Ricardo Raúl Alfonsín, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de drenaje de la ciudad.

Las tareas continuarán mañana en distintos sectores de la localidad, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante posibles precipitaciones.

Desde el área municipal solicitaron a vecinos y visitantes transitar con precaución en los puntos donde se encuentre trabajando el personal, además de evitar estacionar vehículos que puedan obstaculizar las labores.

Las autoridades remarcaron que estas intervenciones son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de los pluviales y resguardar la seguridad de la comunidad.

R.G.