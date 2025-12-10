18°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinMantenimiento UrbanoRed43
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Avanzan los trabajos de limpieza en los pluviales de Trevelin

Servicios Públicos realizó tareas en los canales Cacique Nahuelpan y Ricardo R. Alfonsín. Las labores continuarán mañana y piden circular con precaución en las zonas intervenidas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos informó que durante la jornada de hoy se efectuaron trabajos de limpieza en los canales pluviales Cacique Nahuelpan y Ricardo Raúl Alfonsín, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de drenaje de la ciudad.

 

Las tareas continuarán mañana en distintos sectores de la localidad, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante posibles precipitaciones.

 

Desde el área municipal solicitaron a vecinos y visitantes transitar con precaución en los puntos donde se encuentre trabajando el personal, además de evitar estacionar vehículos que puedan obstaculizar las labores.

 

Las autoridades remarcaron que estas intervenciones son fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento de los pluviales y resguardar la seguridad de la comunidad.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Beatove: “Solo hablo de lo que quiero que suceda”
2
 Escondido entre las rocas, encontraron a un hombre que provocó un incendio para matar a su pareja
3
 Emoción y logros: nuevos egresados en el ISFD 809
4
 Mató a su hijo de 4 años, después se quitó la vida y dejó una carta macabra: “El que ríe último, ríe mejor”
5
 Una pareja discutió por el lugar donde iban a pasar las fiestas de fin de año: el hombre se pegó un tiro y murió
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -