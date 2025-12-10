"Esquel siempre fue turística y tiene que seguir desarrollándose"

Carlos Zonza Nigro es parte de la coordinación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2030 que se presentó hoy en la ciudad de Esquel, en el Hotel Tehuelche.



El ex secretario de Turismo (de 2012 a 2015) detalló: “Comenzamos hace seis meses atrás, en un proceso de entrevistas con más de 200 actores vinculados al turismo en la ciudad, operadores, todo el sector privado turístico, también organismos públicos”, además del intendente y la visión de “operadores de Buenos Aires también que comercializan el producto Esquel”.



La perspectiva del estudio no es solo institucional, sino en dialogo con los mismos turistas: “Hicimos un estudio de social listening: qué repercusión tiene la ciudad, el turismo de la ciudad en las redes sociales, qué opiniones hay, cuál es la opinión de adentro también, cuál es la opinión de los operadores, qué falta, qué no falta”.



Las fortalezas y debilidades del destino Esquel: “Hoy el mundo demanda cada vez más el turismo de la naturaleza, la tranquilidad, la seguridad, que son todas cosas que se encuentran en la ciudad”, explicó Zonza Nigro: “Los operadores tienen que cambiar la forma de comercializar, hoy vemos que hay inversiones en hotelería nueva, eso es muy importante para las ciudades, fundamentalmente porque te instala, es una noticia, es una buena noticia para que la gente venga, vea que hay movimiento, que hay cosas nuevas”.



La cordialidad es otro punto fuerte, así como las propuestas deportivas: “Hoy el turismo masivo es complicado para una ciudad que no tiene tantas camas, no está preparada para la masividad, esto está claro y también no quiere ser masivo, entonces hay que trabajar en segmentos. Vimos el fin de semana que fue muy movido para Esquel y no tanto para otros destinos turísticos, porque había eventos deportivos. Creo que es un camino que se está desarrollando, muy interesante, la naturaleza, aprovecharla y empezar a mostrarla para hacer actividades. Andar en bicicleta, hacer una maratón, lo vivimos acá, lo conocemos en otros destinos también, que hay maratones que mueven 1.500 o 2.000 personas”, concluyó.



